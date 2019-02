Le ministre Jonatan Julien veut alléger le fardeau des minières

«On travaille avec la Société du Plan Nord actuellement pour établir un plan d’action beaucoup plus concret. On veut que les actions préconisées dans le développement nordique soient claires et mesurables. Dès la fin de l’année, on devrait avoir un plan d’action», a affirmé M. Julien.

«Entre le claim et l’exploitation minière, il s’écoule entre 10 et 12 ans et 660 permis. On ne veut pas réduire les exigences réglementaires, mais est-ce qu’on peut “désiloter” certaines étapes entre les ministères pour s’assurer d’un continuum plus agile et réduire les délais?» a-t-il ajouté.