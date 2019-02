Kennebunkport voit rouge pour la Saint-Valentin!

MAINE - Incontournable en été, Kennebunkport, la jolie petite ville touristique de la côte du Maine se prépare fiévreusement à faire un accueil royal à tous les amoureux désireux de célébrer la Saint-Valentin, d’une façon unique et originale avec l’événement Paint the Town Red.

Photo courtoisie, Cape Arundel Inn

Créée en 2015, cette activité a connu un tel succès que depuis maintenant 5 ans, dès qu’arrive la fin janvier, les habitants ressortent les lumières et les décorations, mais uniquement celles d’un beau rouge vif, pour que leur ville, entièrement parée de rouge, devienne la plus romantique de Nouvelle-Angleterre !

Photo courtoisie, Heidi Kirn

Bien sûr, il faut troquer le maillot de bain pour les tuques et les mitaines, car si l’océan fait toujours rouler ses vagues sur le sable, ces dernières n’invitent guère à la baignade. Par contre, océan et neige font bon ménage, quand toute la ville s’y met pour créer une atmosphère festive, colorée et romantique.

Photo courtoisie, Merriam

Les événements qu’il ne faut pas rater

Photo courtoisie, Heidi Kirn

C’est le 2 février qu’a eu lieu la soirée d’ouverture de cette 5e édition sous le thème Frosted ! A Freezing Good Time, au Ice Bar du magnifique hôtel The Boathouse Waterfront.

Samedi 9 février : Drinks Through the Decades, un cours interactif de mixologie revisitant des recettes de cocktails des 50 dernières années. Une soirée organisée au restaurant The Burleigh.

Samedi 9 février : Earth Pop-Up. Organisé par le chef Joe Schafer, cette soirée gourmande offrira un aperçu du menu trois services qui sera servi à l’été 2019 au restaurant Earth du Hidden Pond Resort.

Jeudi 14 février : Valentine’s Day Dinner. Dans les restaurants de deux hôtels, The Burleigh et The Boathouse Waterfront.

Photo courtoisie, Heidi Kirn

Samedi 16 février : Wine and Valentines. Dégustation mets/vins (trois) au restaurant The Burleigh.

Samedi 16 février : Sushi Making Demo + Dinner. Démonstration sur l’art de préparer des sushis et dégustation (3 services). The Boathouse Waterfront.

Samedi 23 février : Oyster Shucking Class. Tout apprendre sur les huîtres et bien entendu en déguster, le tout au restaurant The Boathouse Waterfront.

À savoir