Les douleurs liées à l’intimidation

J’ai hésité à vous parler de l’intimidation dont je fus victime à la polyvalente et à dénoncer l’absence de réaction des témoins de ces actes. Peut-être que si j’avais été plus cool, je n’aurais pas fait de dépression suite à ça. Probablement aussi que mon cas ne semblait pas grave puisque je m’étais fait une carapace et que je m’étais raccommodé ensuite avec ceux qui me niaisaient.

Tout ça a probablement joué dans l’indifférence généralisée sur mon cas.

Pourquoi ne pas prendre la peine d’analyser chaque cas d’intimidation en fonction de la personne qui la subit ? C’est une évidence pour moi que chacun réagit en fonction de sa nature, de son éducation, de son équilibre et de sa force morale. Tous les intimidateurs ne méritent pas d’être sanctionnés, mais tous doivent être prévenus du mal qu’ils font. Tout comme les directeurs devraient mettre leurs culottes quand survient de l’intimidation dans leur école.

Il serait aussi urgent d’ana­lyser les différentes formes et les divers degrés que l’intimidation peut revêtir pour pouvoir pallier les conséquences qu’elle risque d’avoir sur des victimes qui ne pourront jamais se défendre dans une grosse cabane comme une polyvalente, par exemple. Surtout quand leurs parents ne les ont pas préparés à ce qu’ils vont vivre.

Une de vos lectrices disait récemment qu’un jeune « doit se séparer de sa mère, couper le cordon ». Mais que fait-on de ceux qui, comme moi, ont perdu leur mère en bas âge ? Vivre de l’intimidation, c’est comme entrer dans une relation toxique sans savoir où se garrocher. Il arrive même que ce qu’on fait pour s’aider contribue à nous nuire. Dans mon cas, ma porte de sortie fut la dépression. Je ne souhaite ça à personne.

J Campeau

L’intimidation a fait d’énormes ravages avant de devenir un problème de santé publique qu’on ose désormais nommer clairement. Cet état de fait permettait aux divers témoins de mettre leur silence sur le dos de la méconnaissance. Mais on sait aujourd’hui que tout l’entourage d’une personne intimidée doit rester aux aguets, à partir des collègues de classe, des enseignants, des directeurs d’école et au premier chef, des parents. On fait de plus en plus de formation sur le sujet en milieu scolaire, mais il ne faut pas oublier que le mal s’étant étendu sur les réseaux sociaux, les parents doivent eux aussi redoubler de vigi­lance, en même temps qu’armer leurs enfants pour faire face. Malheureusement­­­, comme pour vous, encore aujourd’hui, c’est la dépression qui vient mettre en lumière le sort des victimes, quand ce n’est pas pire que ça.