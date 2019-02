Les «milléniaux» préféreraient la pop du 20e siècle à celle d’aujourd’hui

Il semble encore loin le moment où les générations plus âgées vont arrêter de se vanter de la prétendue supériorité de la musique de leur temps.

Comme le rapporte l’édition britannique du quotidien Metro, les milléniaux sembleraient plus friands de la musique pop produite entre 1960 et 1999 que de la «pop douce et homogène d'aujourd'hui» (termes utilisés par le Metro).

Toujours selon le Metro, une étude de l’Université de New York réalisée auprès de 643 jeunes âgés entre 18 et 25 ans démontrerait que les chansons précédant le 21e siècle seraient davantage mémorables, même pour le jeune public.

Alors qu’on leur demandait s’ils se rappelaient des airs qu’on leur faisait jouer, il semblerait que les morceaux provenant des années 1960 à 1999 étaient plus facile à identifier que ceux sortis entre 2000 et 2015.

Les chansons sélectionnées pour l’étude, 152 au total, avaient toutes trôné au sommet du Billboard américain. Les jeunes entendaient sept chansons aléatoirement choisies et devaient simplement dire s’ils les reconnaissaient ou non.

Pascal Wallisch de l’Université de New York, le chercheur menant l’étude, va même jusqu’à avancer que «les décennies comprises entre 1960 et la fin des années 90 représentent une période spéciale en musique. Ce qui se reflète dans la reconnaissance constante des pièces de cette époque. Même chez les milléniaux.»

L’équipe de chercheurs tire aussi la conclusion très subjective que les hits pop parus dans les quatre dernières décennies du 20e siècle étaient beaucoup plus variés musicalement que les chansons pop figurant dans le palmarès Billboard depuis les années 2000.

Voilà de quoi alimenter bien des querelles de clochers entre générations de mélomanes.