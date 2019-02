L’excellence ou la fin pour Jean Pascal

«Je connais les champions de ma catégorie. Si le téléphone sonne, je vais répondre et évaluer les options avec mon entraîneur.»

«Il va devoir prouver qu’il peut lancer des coups, gagner des rounds et être compétitif. On n’ira pas se battre pour faire bien paraître un adversaire... comme on l’avait fait avec Bivol, par exemple. »