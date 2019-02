Maman d’abord, humoriste ensuite

Nouvellement maman de la petite Alice, 10 mois, Cathy Gauthier profite pleinement de son congé de maternité. Si bien que l’humoriste a décidé de repousser son prochain one-woman-show à 2020.

« J’étais censée le sortir cet été, mais j’ai décidé d’attendre. Je voulais être plus inspirée. Je ne parlerais quand même pas de maternité pendant 90 minutes ! Je voulais prendre plus de temps avec ma fille et profiter du temps que j’ai à la maison pour écrire un meilleur spectacle », annonce-t-elle, rencontrée à la première du spectacle de Patrick Groulx, mardi dernier.

Gageons tout de même que la maternité sera un thème important de ce prochain spectacle. La comique de 42 ans avoue avoir été transformée par l’arrivée de sa fille, l’an dernier. Et aurait d’ailleurs souhaité commencer à fonder une famille plus nombreuse, plus jeune.

« J’adore être maman. C’est le plus beau rôle de ma vie. C’est dommage que je n’aie connu ça qu’à 41 ans, parce que c’est sûr que j’en aurais eu d’autres », confie-t-elle.