Mes impôts, ma fierté!

Ah! J’ignore si vous êtes comme moi, mais chaque année, lorsque je vois poindre à l’horizon la période des impôts, je sens ma fibre québécoise faire vibrer tout mon être!

Quand je rassemble mes mille et un papiers pour les deux paliers de gouvernement, je fais jouer à tue-tête Je suis cool de Gilles Valiquette et je tripe fort. Quand je timbre mes deux enveloppes, une pour Revenu Québec et l’autre pour l’Agence du revenu du Canada, je chante Gens du pays, enroulé dans un drapeau du Québec, en me disant qu’on est quelque chose comme un grand peuple!

Mieux encore. La joie que je ressens quand je fais mon chèque à Revenu Québec pour acquitter mon dû... Douce jouissance s’il en est une! C’est en ces moments que je me rappelle à quel point je suis si fier d’être québécois, fier des gains durement acquis auprès des colonisateurs d’Ottawa.

Vraiment?

Vous trouvez cela ridicule? Vous avez bien raison. Mais cela illustre à mon sens l’inutilité de cette insistance à réclamer un rapport d’impôt unique, qui serait administré par nos propres fonctionnaires. Certes, dans un monde idéal, nous pourrions garder la maîtrise d’œuvre de l’opération. Mais bon, tout le reste du pays ne fonctionne pas de cette manière, et Justin Trudeau n’a aucun appétit pour faire une exception pour le Québec.

Simplifier

Qui plus est, il n’a pas tort d’évoquer le fait que la formule en vigueur partout ailleurs est efficace. Ce n’est pas justement ça que nous voulons, que ça marche mieux et plus simplement? Que ce soit le fédéral qui récolte et redistribue, plutôt que l’inverse, on s’en balance un peu, non ? Et ne me traitez pas de colonisé ! Je pense que notre fierté s’exprime par notre culture, notre différence, notre langue, nos cerveaux... Pas par le chèque que j’envoie chaque mois d’avril.