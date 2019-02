Mike Keenan peut reprendre ses activités

Seulement neuf mois après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate, l’ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Mike Keenan a annoncé qu’il pouvait maintenant reprendre le cours normal de ses activités.

L’homme de 69 ans a fait le point sur son état de santé dans une entrevue accordée au site officiel de la LNH vendredi soir, au Madison Square Garden, en marge d’une réunion des champions de la Coupe Stanley de 1994.

«Les choses sont nickel, a-t-il révélé. Je n’ai pas pu faire grand-chose pendant environ six mois et le docteur m’a ensuite dit que j’étais en mesure de faire ce que je voulais. Je suis donc de retour en selle. Ça ne me dérange pas de parler de ma condition, car ça permet de faire de la sensibilisation.»

Keenan s’est ouvert publiquement sur sa condition médicale dès son diagnostic et sous les conseils de son médecin d’un hôpital de Toronto. Il voulait ainsi sensibiliser les hommes à faire examiner leur prostate plus fréquemment.

L’entraîneur d’expérience a passé 20 ans derrière les bancs de la LNH. Il a dirigé les Blackhawks de Chicago, les Flyers de Philadelphie, les Panthers de la Floride, les Blues de St. Louis, les Flames de Calgary, les Canucks de Vancouver, les Bruins de Boston et bien évidemment les Rangers de New York avec qui il a remporté les grands honneurs. Keenan est le 11e coach le plus victorieux de la LNH avec 672 gains.