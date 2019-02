Nouvellement mariée, elle découvre que son époux est doté d’un micropénis au cours de leur lune de miel

Une femme non-identifiée a partagé sur Reddit le récit bouleversant de sa nuit de noces gâchée par la malhonnêteté de son compagnon.

Dans une publication sur le forum Am I The Asshole (Suis-je le tr**-de-c*l?) de la plateforme Reddit, la malheureuse mariée raconte son histoire sous le titre «Newlywed husband (32M) wanted to wait til marriage for sex and just surprised me (27F) with micropenis on the honeymoon», ou si vous préférez lire dans la langue de Molière: «Un homme de 32 ans nouvellement marié voulait attendre après le mariage pour faire l’amour et vient de me surprendre, moi, une femme de 27 ans, avec son micropénis lors de notre lune de miel».

La femme de 27 ans détaille ensuite de quelle façon les deux époux s’y sont pris pour NE PAS avoir de sexe avant le mariage.

«Nous nous sommes fréquentés pendant six mois. Ensuite, nous avons été fiancés pendant un autre six mois, avant de nous marier samedi dernier», écrit-elle sur le réseau social.

Elle poursuit en affirmant que «mon mari n’est pas quelqu’un de religieux. Il dit juste qu’il est “à l’ancienne”. Bien sûr, on a folichonné quelques fois, mais ce n’est jamais allé loin. J’ai essayé, mais il arrêtait toujours avant que ça aille “trop loin”.»

L’auteure du message se demande par la suite si c’est elle la tr**-de-c*l dans l’histoire, puisqu’elle n’a pas suffisamment insisté pour connaître le pedigree de son amoureux, et qu’elle aurait ainsi pu découvrir qu’il n’est probablement pas aussi «à l’ancienne» qu’il le dit.

Elle conclut en spécifiant qu’elle ne souhaite pas le mettre dans l’embarras avec sa condition physique et qu’elle ne sait pas comment aborder le sujet avec lui.

«J’ai juste fait comme s’il n’y avait rien de spécial, et on est passé à l’acte. Mais je ne sais pas... J’ai l’impression de m’être fait mentir. Comme une demi-vérité ou qu’une information importante m’était intentionnellement cachée. C’était inattendu, c’est le cas qu’on puisse dire», déclare-t-elle en guise de conclusion.

Réactions des internautes

Évidemment, la communauté Reddit a fortement réagi à l’affaire.

Certains ont mentionné que six mois, c’est bien trop tôt après le début d’une relation pour se fiancer; tandis que d’autres ont indiqué que si, pour elle, la taille de l’engin était importante, elle aurait dû aller vérifier avant coup ce qui se tramait dans le pantalon du monsieur.

Un autre utilisateur Reddit a spécifié, lui, que «la plupart des femmes se satisfont de la taille de l’outil de leur homme, même s’il est en-dessous de la moyenne. Elle n’avait tout simplement envisagé la possibilité que ce soit un micropénis».

C’est que pensait aussi un autre commentateur qui a émis l’hypothèse suivante: «Il y a un problème de confiance évident ici. Ce n’est pas la grosseur du pénis qui est importante ici, c’est le fait que, de un, il ne lui faisait pas assez confiance pour lui dire; et de deux, elle ne peut plus lui faire confiance à l’avenir.»

La morale de cette histoire:

Messieurs, si vous êtes greyés de micro-engins, s’il-vous-plaît, soyez transparents et ayez confiance en votre partenaire. Dézippez vos jeans!

Vous allez ainsi éviter une tempête diplomatique virtuelle internationale.