Pee-Wee : lieu de formation

Du 13 au 24 février prochain, le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec donnera lieu, bien sûr, à des joutes enlevantes entre des équipes des quatre coins du monde, mais deviendra aussi un espace de formation pratique pour les étudiants du programme d’animation 3D du Collège O’Sullivan. En effet, depuis des semaines, ils s’affairent à préparer les effets spéciaux et les animations diffusés sur les écrans géants du Centre Videotron et qui dynamiseront certains moments du tournoi, notamment lors de pénalités. Leur mandat : maintenir l’intérêt des foules. Ce faisant, ils ont la chance de mettre en pratique leurs apprentissages et d’acquérir une expérience de travail intéressante.

Photo courtoisie

Marie-Christine les a rencontrés en entrevue en compagnie de Patrick Dom, du Tournoi, et de M. Philippe Groppi, coordonnateur du DEC en techniques d’animation 3D et de synthèse d’images, au Collège O’Sullivan. « Ça fait quand même quelques années que nous avons ce partenariat, mais, cette année, nous l’avons amélioré énormément. Maintenant, ça fait partie de leur projet de session, aux étudiants, de faire les animations qui vont être diffusées dans le tournoi », a déclaré M. Dom.

Photo courtoisie

Voilà qui apporte un excellent complément à la formation des jeunes et qui leur donne la chance de réaliser, en équipe, un projet d’envergure. « L’objectif, c’était d’abord de donner un contexte de travail réel aux étudiants et de faire en sorte qu’ils puissent travailler en équipe à un projet puisque c’était quelque chose qui n’était pas, à la base, dans le cadre de leur formation », ajouté M. Groppi.

Marie-Christine les a rencontrés en entrevue. Obtenez un avant-goût de ce qu’ils ont concocté pour les spectateurs en voyant le reportage samedi. À propos du Tournoi : tournoipee-wee.qc.ca