Philippe Falardeau dirigera Sigourney Weaver

Les actrices Sigourney Weaver et Margaret Qualley joueront les rôles principaux du film My Salinger Year, le prochain long métrage anglophone du cinéaste québécois Philippe Falardeau, a révélé vendredi le site hollywoodien Variety.

Le tournage du film aura lieu ce printemps, à Montréal et à New York. My Salinger Year sera produit par la boite montréalaise micro_scope, avec laquelle Falardeau a travaillé pour plusieurs de ses films dont Monsieur Lazhar, Congorama et Guibord s’en va-t-en guerre.

Philippe Falardeau a écrit le scénario de My Salinger Year en s’inspirant du roman à succès du même titre de la journaliste américaine Joanna Rakoff. Campé dans le milieu littéraire de New York pendant les années 1990, le film suivra le parcours d’une jeune femme (Qualley) qui se déniche un boulot comme assistante d’une l’agent littéraire à fort caractère (Weaver) qui gère la carrière du célèbre l’écrivain J.D. Salinger.

Sigourney Weaver, 69 ans, est connue pour ses rôles dans les films Alien et Avatar. Quant à Margaret Qualley, 24 ans, on l’a vue récemment dans la série de HBO The Leftovers.

My Salinger Year sera le troisième film anglophone de Falardeau, après The Good Lie (en 2014) et Chuck (2017).