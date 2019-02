Sarah Brightman enchantera Laval

La chanteuse britannique Sarah Brightman débarquera à Laval demain soir pour faire vibrer la Place Bell avec son tout dernier album, Hymn. Lors de son passage dans la métropole l’automne dernier, la soprano a accepté de dévoiler au Journal quelques détails de la tournée qu’elle s’apprêtait alors à porter sur la route.

Une scène bondée

Afin de rendre justice aux pièces de son plus récent opus, Hymn, Sarah Brightman a fait appel à une impressionnante chorale qui la suit à chacun de ses spectacles. « Je veux vraiment mettre ces gens en valeur. L’album entier a été conçu avec l’idée d’une chorale, alors je tenais à pouvoir recréer la même expérience sur scène », confiait la chanteuse. En ajoutant à cette chorale un orchestre entier de musiciens, on peut dire que la diva sera bien entourée demain soir sur la scène de la Place Bell.

60 % de souvenirs

Évidemment, la tournée Hymn proposera aux fans les pièces du plus récent album de la diva britannique. Mais elle entend consacrer plus de la moitié du concert à ses succès précédents. « Je veux garder 60 % de la soirée pour une rétrospective de ma carrière. Les gens ont beau avoir récemment acheté le nouvel album, ils savent que la tournée vise à présenter les nouvelles chansons. Mais ils veulent entendre les chansons qui les ont marqués dans le passé, celles qui leur ont fait vivre des émotions », indiquait Sarah Brightman.

Plein la vue

Afin d’en mettre plein la vue, Sarah Brightman a récemment établi un partenariat avec la marque autrichienne Swarovski. Résultat : chaque tenue portée par la soprano brillera de mille cristaux. « Le genre de musique que je fais se prête particulièrement bien aux costumes grandioses. Et quand les gens vont voir un spectacle comme le mien, ils veulent voir quelque chose de beau, d’élégant et de classique. Et après tout, une femme ne peut jamais avoir trop de brillants, non ? », confiait-elle en riant.

Un ténor en renfort

Pour le tour de chant prévu à Laval samedi, Sarah Brightman sera accompagnée du ténor français Vincent Niclo. Ce dernier permettra à la soprano de revisiter certains duos tels que There for Me, Carpe Diem et évidemment The Phantom of the Opera. La chanteuse n’a surtout pas l’intention de mettre de côté la pièce-titre de la comédie musicale écrite sur mesure pour sa voix par son conjoint de l’époque, Andrew Lloyd Webber.