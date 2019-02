Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation

Jusqu’à dimanche, à Expocité, les étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval convient la population au Salon de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation, le plus important événement du genre au Canada. Au programme, près de 50 exposants et des découvertes de produits du terroir, d’animaux et de végétaux. Des conférences sont également présentées dans ces domaines. C’est l’occasion de rencontrer Karyne Duplessis-Piché, sommelière et chroniqueuse, qui agit en tant que porte-parole de l’événement. Cet événement est le fruit du travail d’une équipe de 25 étudiants et de 250 bénévoles. Pour en savoir plus : saac.fsaa.ulaval.ca