Steak au poivre

Il est préférable de sortir les steaks du réfrigérateur quelques minutes avant la cuisson, pour éviter un choc thermique entre le froid et le chaud de la poêle.

Déversez le poivre dans un plat creux et passez-y chaque steak sur une seule face en appuyant pour que les grains adhèrent à la viande. Sur les deux faces du steak, le poivre serait à mon avis trop présent en bouche (à la dégustation), mais si vous adorez le poivre en quantité, vous pouvez le faire des deux côtés.

Faites fondre le beurre dans une poêle et mettez-y à colorer les steaks de chaque côté à feu assez fort. Salez-les un peu.

Déglacez avec le cognac directement dans la poêle et flambez-le quand il est chaud. Cette action permettra aux sucs de la viande collés au fond de la poêle de se décoller et donnera un bon goût de viande à la sauce. Retirez les steaks de la poêle dans un plat ou une assiette et réservez-les au chaud.