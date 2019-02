Tournoi pee-wee: Bobby Orr doit déclarer forfait

Bobby Orr ne pourra finalement pas faire le voyage vers Québec pour le Tournoi international de hockey pee-wee, pour des raisons de santé.

Le légendaire défenseur a subi une intervention chirurgicale à une épaule qui l’a forcé à annuler sa présence à Québec. C’est aussi la raison pour laquelle il n’était pas derrière le banc d’Équipe Orr le 23 janvier dernier, lors du Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«On savait qu’il allait se faire opérer. Je connais ce genre d’intervention, parce que je vais la subir l’été prochain. C’est plusieurs mois de réhabilitation. Il n’était pas au Match des meilleurs espoirs de la LCH, ni au Match des étoiles de la LNH. Il était très déçu de ne pas pouvoir venir, mais il n’était vraiment pas capable de faire le voyage», a expliqué le directeur général du Tournoi, Patrick Dom.

Les amateurs de hockey ne seront toutefois pas en reste. En plus des présences déjà confirmées de Guy Lafleur, des frères Hanson et de Vincent Lecavalier, le Tournoi pee-wee a annoncé que Raymond Bourque et Marcel Dionne feraient une visite éclair à Québec pour rencontrer les amateurs.

Ils seront au Centre Vidéotron les 15 et 16 février prochains afin de rencontrer les gens, de signer des autographes et de prendre des photos avec eux.

«On tenait à faire plaisir au monde», a ajouté Dom.

La coupe à Québec

D’ailleurs, comme prévu, les festivités entourant le 60e anniversaire du Tournoi pee-wee débuteront lundi avec la présence de la coupe Stanley dans la Vieille Capitale.

Les amateurs pourront se prendre en photo avec le trophée de Lord Stanley lors de l’un de ses trois arrêts prévus dans la journée.

Elle sera tout d’abord au centre commercial Fleur de Lys de 11 h 30 à 13 h 30, puis au Complexe sportif de Wendake de 16 h 30 à 18 h 15, et conclura sa tournée à l’Entrepôt du hockey Jules-Vernes, de 19 h à 20 h 45.