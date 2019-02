Un carnet des commotions cérébrales pour les jeunes

Le député libéral Enrico Ciccone propose de créer un dossier qui permettra de suivre à la trace les antécédents de commotion cérébrale des jeunes tout au long de leur parcours sportif.

Un peu comme un carnet de vaccination pour les enfants actifs, ce « passe-sports » serait émis dès qu’un bambin commence un sport. L’ex-joueur de hockey souhaite que ce registre des commotions cérébrales puisse suivre les jeunes athlètes le plus longtemps possible.

« Je veux protéger les enfants avant qu’ils arrivent à la majorité, affirme-t-il, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. (Grâce au passe-sports), tu protèges le jeune de lui-même, parce que le jeune il veut jouer pareil, il a mal à la tête, il ne le dira pas. Tu protèges l’entraîneur qui pense juste à gagner et tu protèges (le jeune) du parent qui le voit juste dans la LNH ou dans la NFL. »

Et l’ancien fier-à-bras sait de quoi il parle. Durant sa carrière de hockeyeur, Enrico Ciccone a subi plusieurs commotions cérébrales, jamais diagnostiquées.

« Je peux te dire à quel moment, où j’étais sur la glace, contre quelle équipe, chaque fois que j’ai été sonné, 20 ans plus tard, que j’ai été sonné vraiment, que la lumière s’est fermée quand j’ai mangé un coup de poing. Je m’en souviens. Pis j’ai jamais manqué un match à cause de ça. T’attends, ça passe et tu rembarques, et à la pratique le lendemain, la lumière est trop forte. Tu te dis : “Je dirai rien parce que je veux pas manquer le prochain match” », se remémore-t-il.

« De l’Alzheimer dans 10 ans ? »

Les conséquences de tels coups à la tête, comme des pertes de mémoire ou des épisodes d’agressivité, il les craint tous les jours.

« Quand je vais crever et qu’ils vont ouvrir mon cerveau, vont-ils voir de l’encéphalopathie ? Je vais-tu faire de la démence dans dix ans ? Je vais-tu faire de l’Alzheimer dans dix ans ? Tous les matins, je me lève avec cette inquiétude-là. »

C’est notamment pour cette raison qu’il tentera de convaincre la ministre des Sports, Isabelle Charest, de l’appuyer.

Le député de Marquette a espoir que l’ex-olympienne deviendra sa plus grande alliée dans cette aventure.

« Le but ultime – pour moi, c’est ma coupe Stanley –, c’est que ça devienne un projet de loi et que ce soit adopté », insiste-t-il.

L’appui d’un spécialiste

Spécialiste des commotions cérébrales, le Dr Dave Ellemberg appuie l’initiative d’Enrico Ciccone.

Le Québec s’est doté en 2017 d’un protocole de gestion des commotions cérébrales, qui prévoit qu’une fiche est envoyée aux parents lorsque leur enfant subit un coup à la tête. Mais selon le neuropsychologue, on doit maintenant aller plus loin.

« Le jeune, si l’année prochaine il a un autre coach, personne ne le sait, il n’y a pas de trace qui reste de sa blessure. Et on sait qu’un jeune qui est rendu à deux ou trois commotions cérébrales doit être pris en charge différemment de quelqu’un qui en est à sa première. »

Ce qu’ils ont dit

« On a déjà un protocole pour suivre nos joueurs qui subissent des commotions cérébrales. Par contre, on n’est pas au courant lorsqu’ils arrivent dans notre ligue, on n’a pas toujours l’information s’ils en ont déjà eu auparavant. »

– Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec