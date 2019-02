Un tournage en famille pour Anik Jean

Le jeune Nathan Huard n’a que sept ans, mais il semble déjà destiné à suivre les traces de ses parents, Patrick Huard et Anik Jean. Sa maman, chanteuse et désormais réalisatrice, l’a d’ailleurs récemment dirigé pour son dernier court-métrage, Sois sage.

« Lorsque Patrick a tourné Bon Cop, Bad Cop 2, je l’avais amené sur le plateau, et quand on est revenus à la maison, il faisait des scènes du film en lego ! On n’a jamais poussé ça. En plus, Nathan a la mémoire de son père. J’ai lui ai lu le scénario de Sois sage une fois et il connaissait ses lignes par cœur », raconte-t-elle, rencontrée à la conférence de presse des 37e Rendez-vous Québec Cinéma, lundi dernier.

Il faut dire que le projet Sois sage s’inspire librement d’une expérience que le jeune garçon a lui-même vécue avec une gardienne peu plaisante. Le court-métrage, présentement en postproduction, devrait être présenté dans les prochains mois.

« Je ne me suis rendu compte qu’après, qu’elle n’était pas fine avec mon fils. Là, avec Sois sage, je transforme la situation en thriller psychologique. L’enfant “tilte” et il lui fait vivre un calvaire. Tu te dis : est-ce que je prends pour la gardienne ou je prends pour l’enfant ? » explique Anik Jean.