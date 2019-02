Une première pour Dance Laury Dance

Dance Laury Dance n’a jamais donné de concert à l’extérieur en plein mois de février. La formation hard rock de Québec se prépare à briser la glace, lors du défilé « renouvelé » du Carnaval. On annonce une température ressentie de – 21 degrés en soirée.

« S’il fait moins 1000, il fera moins 1000. C’est la vie », a lancé le chanteur Max Lemire lors d’un entretien.

Le quintette qui a fait la première partie de Metallica, sur les Plaines, fera partie d’un des cinq tableaux mobiles qui vont circuler sur la Grande Allée. La formation va offrir six prestations de cinq minutes à différents endroits sur le parcours.

« Il va y avoir des sculptures de glace, des scies mécaniques, du feu, de l’éclairage, et nous, qui allons jouer notre chanson hard rock du Carnaval. C’est assez grandiose. Ça va être bon », a-t-il fait savoir.

Dance Laury Dance avoue ne pas avoir pris la chose au sérieux lorsque le directeur artistique Marc Gourdeau a contacté le groupe, en septembre dernier.

« Le Carnaval, pour nous, était quelque chose de très familial. On ne voyait pas trop ce qu’on pouvait faire là-dedans. On a laissé passer et il nous a écrit à nouveau. Il a insisté. On a échangé, et la nouvelle vision proposée nous parlait. On trouvait ça cool », a précisé le chanteur.

La formation a aussi obtenu le mandat d’écrire une chanson qui porte le titre de Carnaval Party.

« On nous a donné, comme pour le spectacle, carte blanche. Ils ont aimé notre proposition. C’est complètement différent de ce qu’on a entendu comme tounes du Carnaval », a précisé Max Lemire.

Nouvel album

Dance Laury Dance a répété, la fin de semaine dernière, sur la plateforme mobile dans les ateliers du Carnaval.

La formation constituée du bassiste Harry, des guitaristes Phil Lemire et Étienne Villeneuve, du batteur Alex Lap et du chanteur Max Lemire ne jouera pas confortablement, à l’intérieur d’une bulle de verre chauffée.

« S’il fait froid, les guitaristes vont avoir les doigts glacés, les instruments vont se désaccorder, mais nous allons être prêts comme tout bon Québécois qui se respecte. On sait c’est quoi l’hiver », a indiqué Max Lemire.

Dance Laury Dance travaille en ce moment sur son troisième album studio qu’il souhaite lancer vers la fin de l’été ou au début de l’automne. La formation, qui n’avait pas beaucoup arrêté après son historique passage sur les Plaines, a pris une pause voulue d’une année entre juillet 2016 et 2017.

« On ne s’est même pas vus. Harry a eu un deuxième enfant, deux membres du groupe se sont lancés en affaire et je suis devenu père. C’est cool de ne pas faire une cenne avec la musique, mais à 32 ans, c’est un peu plus rushant », a-t-il laissé tomber.