POULIN, Gilles A.



Entouré de l'amour de sa famille, le 15 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, s'est éteint paisiblement monsieur Gilles A. Poulin, époux de dame Denise Renaud. Il était le fils de feu Ernest Poulin et de feu Laurette Lepage. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Pierre-Claude (André La Ferrière), Marc (Anne Ladouceur) , Diane et Sylvie (Mario Labbé). Ses petits-enfants Mathieu, Brigitte, Simon, Stefania, William, Malika, Frédéric, Félix, Keven et leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants Lili, Roselyne et Mia. Ses frères et soeur: feu Claude Poulin (Françoise Caron), Rock Poulin (Yolande Danis) et feu Rollande Poulin (feu William Monroe). Ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Guy Renaud (feu Marthe Bilodeau), feu Lise Renaud, feu Jacques Renaud (Marie-Josée Schiavon).Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de très bons ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà compter de 11hles cendres seront déposées au cimetière Belmont ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec G1S 3G3.