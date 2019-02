Alerte aux vents violents sur l’Est de la province

L’Estrie et la Gaspésie connaîtront une fin de semaine des vents forts, a averti Environnement Canada, entrainant plusieurs fermetures de routes.

Des rafales atteignant les 100 km/h sont prévues samedi et dimanche, ce qui pourrait entraîner des dommages sur les objets non fixés et des blessures.

La route 153 à la hauteur petite rivière Yamachiche, la route 271 entre Dosquet et Sainte-Croix, la route 273 entre Saint-Antoine-de-Tilly et Saint-Gilles, la route 171 entre Saint-Lambert, et Saint-Bernard, la route 173 entre Saint-Henri et Saint-Isidore et la route 218 entre l'autoroute 73 Saint-Henri sont fermées en raison des conditions météos.

Les régions de Chibougamau, de Matagami et de Waskaganish seront de leur côté victime d’un froid extrême.

Les températures froides combinées à des vents forts produiront un refroidissement éolien extrême qui peut causer des engelures sur les surfaces de peau découvertes en seulement quelques minutes.

La Côte-Nord de Sept-Îles à Blanc-Sablon est sous une alerte de tempête hivernale. Des précipitations de neige et un fort vent pourraient nuire à la visibilité sur les routes.

La route 138, de Havre-Saint-Pierre à Kegaska et de Rivière-Saint-Paul à Blanc-Sablon, est d'ailleurs fermée en raison des conditions difficiles.