LABERGE, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er février 2019 à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Laberge, époux de feu dame Monique Fortin, fils de feu monsieur Joseph Laberge et de feu dame Marie-Ange Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Lyne Vaillancourt) et Philippe (Mario Hermadez Valero); ses petits-enfants: Julie et Simon; ses frères et sœurs: Léo, Bertrand, Lucie, Denise, Colette, Carmen, Bernard et Ginette et leurs conjoint(e)s ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que Suzanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, ave des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8. tél. : 418-682-6387.