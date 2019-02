Bas-Saint-Laurent: le toit d’une école de Saint-Simon soufflé par le vent

SAINT-SIMON – Le toit de l’école de la Joie de Saint-Simon, dans le Bas-Saint-Laurent, a été soufflé par de fortes rafales dans la nuit de vendredi à samedi.

Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Des pompiers de Trois-Pistoles, la municipalité voisine, ont été appelés sur les lieux pour inspecter et sécuriser le bâtiment.

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a indiqué sur sa page Facebook que les cours y étaient suspendus à partir de lundi.

«Les parents et élèves seront informés le plus tôt possible des dispositions prises pour relocaliser la clientèle à l'école L'Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux», a indiqué la commission scolaire, en assurant avoir pris les «mesures nécessaires» pour sécuriser l’école de la Joie, où des agents de sécurité feront une veille 24 heures sur 24 au cours des prochains jours.

«Dès lundi matin, des professionnels de la construction poursuivront leurs analyses afin de débuter les travaux de réparation le plus tôt possible pour ne pas que la situation se détériore», a-t-on précisé.

De forts vents

Soulignons que l’Est-du-Québec n’en a pas fini avec les forts vents. Si la situation revenait tranquillement à la normale au Bas-Saint-Laurent, samedi, il restait encore beaucoup de rafales à venir, allant de 90 à 100 km/h jusqu’à dimanche, notamment en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et dans certaines portions de la Côte-Nord.