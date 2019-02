BLANCHET, Henri



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 2 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Henri Blanchet, époux de feu madame Thérèse Laflamme, fils de feu Gabrielle Magnan et de feu Rolland Blanchet. Il demeurait à Lévis.Une cérémonie sera célébrée ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses fils : Robert (Nadia Blouin) et Luc; ses petits-enfants : Ian et Nicolas; ses frères : Louis (feu Lucille Villeneuve), Michel et Serge (Denise Laberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raymond (Jacqueline Desrosiers), feu Claire (feu Jacques Mayrand) et de feu Jean-Marc (feu Irène Bédard). Sincères remerciements au personnel du CHSLD Paul-Gilbert, particulièrement à Marie-Hélène, Sabrina, Élisabeth, Chantal et Nancy pour leur gentillesse, leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Société Alzheimer, Chaudière-Appalaches, 730, ave Taniata, local 110, Lévis, Qc, G6Z 2C5, téléphone : 418-837-6131, alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca.