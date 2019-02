Un plat sans viande gourmand, festif et sans compromis. Un vrai festin végé réussi.

On se la joue façon bistro chic avec un délicieux plat sans viande. Que ce soit dans nos habitudes ou simplement pour faire différent. On n’oublie pas de tamiser les lumières et de lancer une playlist de jazz. Le ton est donné pour passer une belle soirée.

Portions: 4 | Préparation: 15 minutes | Cuisson: 25 minutes

Ingrédients

SAUCE TOMATE EXPRESS

Gousses d’ail - 2

Basilic frais - 3 à 4 tiges

Huile d’olive - 15 ml (1 c. à soupe)

Flocons de piment fort - 1 pincée (facultatif)

Tomates broyées - 1 boîte de 796 ml (28 oz)

Vinaigre balsamique - 15 ml (1 c. à soupe)

Poivre

CHAMPIGNONS FARCIS

Tofu ferme - 225 g (1/2 lb)

Fromage ricotta - 250 ml (1 tasse)

Fromage parmesan râpé - 125 ml

(1/2 tasse), divisé

Œufs - 2

Basilic frais - 60 ml (1/4 tasse)

Poivre et sel

Champignons portobellos

Chapelure panko - 60 ml (1/4 tasse)

Feuilles de basilic frais