LABERGE, Laurent



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père adoré, survenu le 6 février 2019, à l'Hôpital l'Enfant-Jésus, à l'âge de 83 ans, est décédé paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur Laurent Laberge, co-fondateur du Groupe Laberge. Il était l'époux de feu madame Louise Gingras. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 14 février de 14h à 17h et de 19h à 21h au centre commémoratifEt,, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directement à l'église à compter de 12h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Monsieur Laberge laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Michèle Roy, Chloé et Ève), Marc (Esther Joubert), Caroline (Stéphane Langevin) et Marie-Claude (Ghislain Blanchet); ses petits-enfants: Valérie Laberge (Dominic Bédard), Marie-France Laberge (Jamie Marois), Jérôme Laberge (Karen Labbé), Julie Laberge (Gabriel Audet- Cloutier), Charles Laberge (Anne Leblanc), Roxanne Langevin (Sebastien Poitras), Patrice Langevin, Frédérick Blanchet (Marie Desrochers), Geneviève Blanchet (Charles Denault) et Paul-André Blanchet; ses arrière-petits-enfants: Louis, Paul et Émile; sa sœur Pauline; ses belles-sœurs : Charlotte Laberge (feu Maurice Laberge), Diane Gingras (Paul-André Giguère) et Pauline Gingras (Ross Statchuk); son beau-frère Pierre Gingras (Yolande Gingras) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Louis Roy ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal QC H3A 3S5 Tél.: 514 861-9227 www.societederecherchesurlecancer.ca