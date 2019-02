Guérir de la tuerie

La justice a fait diligence — aidée par la reconnaissance de sa culpabilité par l’accusé — et le juge a présenté une décision touffue et savante. Justice a été rendue.

Certes, aucun jugement ne pouvait ramener les vies perdues et effacer les blessures physiques et psychologiques avec lesquelles composeront pour toujours les survivants de la tuerie. On comprend le désarroi de la communauté musulmane de Québec, qui aurait voulu que la sentence la plus sévère, soit la prison ferme pour 150 ans, soit appliquée.