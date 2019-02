Jean-François Blais: un nouveau grand manitou

Jean-François Blais s’est mis en mode La Voix en juin dernier, 24 heures après avoir accepté d’en prendre les commandes. Une fois le choc absorbé, l’ex-réalisateur d’En direct de l’univers a entamé un blitz de visionnement des différentes adaptations du format d’origine hollandaise.

Durant cette longue séance de binge-watching, le nouveau réalisateur et producteur associé du populaire concours de chant de TVA s’est tapé les versions britannique, allemande, australienne, mexicaine, polonaise et américaine. « Je connaissais La Voix, mais je n’étais pas un téléspectateur assidu, reconnaît le successeur de Stéphane Laporte. J’ai donc passé mon été à regarder tout ce qui se faisait dans le monde. »

Jean-François Blais s’est prêté à l’exercice pour s’imprégner des diverses moutures et amener leurs meilleurs éléments au Québec. C’est ainsi qu’est arrivé le bouton de blocage. Ajouté aux fauteuils rotatifs de The Voice aux États-Unis, au printemps 2018, ce nouveau dispositif permet aux coachs d’empêcher un autre coach de recruter un candidat lors d’une audition à l’aveugle. L’automne dernier, ce bouton a notamment permis à Miley Cyrus de bloquer Jennifer Hudson pour recruter une jeune chanteuse soul qui serait naturellement allée vers l’ancienne finaliste d’American Idol. Au Québec, Lara Fabian pourrait s’en servir pour maximiser ses chances de recruter un rockeur, un type de concurrent généralement intéressé à poursuivre sa route dans l’équipe d’Éric Lapointe.

Ce gadget permettra également au réalisateur d’exploiter davantage les moments de complicité entre coachs, un élément sur lequel il désirait mettre l’accent cette saison. Jean-François Blais promet d’inclure encore plus d’extraits qui montreront comment Lara Fabian, Marc Dupré, Alex Nevsky et Éric Lapointe se comportent durant les temps d’arrêt, entre deux auditions ou numéros.

C’est après avoir visionné The Voice britannique que Jean-François Blais a partagé son désir de mettre ces segments en ondes. « Au Royaume-Uni, on sent que will.i.am (des Black Eyed Peas) est près des gens. On voit même Tom Jones se mettre à chanter pour répondre aux demandes spéciales du public en studio ! Il faut laisser ces moments exister. Les coachs ont déjà un micro. Il faut en profiter. Depuis le début, je dis à tout le monde : “Ce que je veux, c’est du vrai, c’est du fun.” C’est ce qu’on essaie de faire. »