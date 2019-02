Joey Scarpellino nous présente « Monsieur » Enzo, un beau chien husky sibérien de 7 ans aux yeux bleus et très civilisé. Enzo suit son maître partout où il va et Joey partage avec lui sa vie et ses temps libres depuis qu’il a 17 ans.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Enzo chez vous ?

Enzo est mon 4e husky à vie. Pour les premiers, j’étais un peu trop jeune et pas 100 % prêt à m’en occuper alors, on les a donnés. Je voulais vraiment un husky avec les yeux bleus. J’ai fait des recherches pour trouver un bon élevage. J’ai acheté Enzo pour tenir compagnie à Laila, mon autre chienne que j’avais achetée très spontanément dans une animalerie un an plus tôt. À ce moment-là, elle restait dehors, dans un enclos avec une niche et je faisais du traîneau avec elle. Quand je partais, au moins, ils étaient deux dans l’enclos extérieur. Éventuellement, je suis déménagé en ville, dans un condo. J’ai pris la grande décision de donner Laila à une bonne famille et j’ai gardé Enzo.

2. Enzo s’est-il intégré aux changements dans ta vie ?

Oui ! Il me suit partout où je vais. En fait, c’est Monsieur Enzo !

3. Pourquoi le nom d’Enzo ?

C’est le nom que je voulais donner à mon chien quand j’étais un petit garçon.

4. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis 100 % chien. J’ai toujours adoré les chiens. J’en ai toujours eu plein quand j’habitais avec mes parents.

5. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Monsieur Enzo ! C’est vraiment mon chien. Nous avons une connexion très forte. C’est un chien extraordinaire. Il est tellement docile. Il écoute bien et est super bien entraîné. Il est très civilisé, discret quand il le faut. Il adore les gens. Il est très expressif. Je le trouve presque humain... Autant il est capable d’être un « Monsieur » de très grande classe, autant il est capable d’être un gros bébé ! C’est un gros amour, affectueux, très câlin. Il est toujours collé sur moi. Parfois, je le prends dans mes bras comme un bébé. C’est une grosse « guidoune » ! Mais, il a aussi son côté M. Hyde, derrière le Dr. Jekyll. Il a un côté très chasseur tellement fort. Les animaux comme les chats, les écureuils et les lapins sont des proies pour lui et là, il n’écoute plus. Le husky est un chien génétiquement plus proche du loup et de ses instincts. Je le tiens donc en laisse sinon très près de moi.

6. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Enzo ? Il est cocasse et inusité, en général ! J’habite en Californie environ 60 % du temps. J’ai une double citoyenneté. On est toujours sur la plage. J’ai toujours besoin de mon moment de méditation (ou de contemplation) au bord de l’eau et lui aussi ! Il se couche à mes pieds et regarde la mer, les vagues.

7. Quelle est son activité préférée ?

Courir dans la neige ici et être sur la plage en Californie. Enzo trippe à la plage. Là-bas, Enzo et moi faisons du long board sur le bord de l’eau.

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Il vient partout avec moi : au cinéma, au restaurant, à la plage, etc. Même en avion. Il me suit partout et ne dit rien. Il est civilisé.

9. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Une inspiration ? Non, mais une source de réconfort extrême, oui. Il m’est fidèle. J’ai une connexion particulière avec lui. C’est un être très significatif pour moi, mon meilleur ami.

À propos de Joey Scarpellino

► Il est comédien.

► On l’a probablement tous connu dans la série télévisée Les Parent où il tenait le rôle de Thomas Parent.

► On l’a revu dans plusieurs émissions telles que Code G et Conseils de famille et, plus récemment, dans Demain des hommes et Clash.