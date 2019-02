Le retour de la guerre nucléaire

La Croix-Rouge vient de lancer une campagne mondiale pour dénoncer le risque croissant d’utilisation de l’arme nucléaire et pour demander son abolition complète. Il est vrai que les États-Unis et la Russie viennent de quitter le traité de limitation de l’armement de courte et de moyenne portée, ce qui accroît les risques de conflit nucléaire.

Jusqu’à récemment, l’Amérique du Nord était relativement difficile à atteindre avec des missiles nucléaires. Ceci permettait aux États-Unis d’offrir à leurs alliés un parapluie nucléaire crédible. Or, les nouveaux missiles hypersoniques rendent les États-Unis plus vulnérables qu’auparavant. Le gouvernement américain voudra-t-il risquer de protéger un allié si en contrepartie une partie de son territoire est détruite ? D’autre part, le retour des missiles nucléaires russes et américains de courte et moyenne portée n’est peut-être pas une si mauvaise chose. Ces missiles pourraient aider à dissuader des petits pays d’utiliser des mini-bombes nucléaires.