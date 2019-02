Les Anges du bal

La 2e Envolée-bénéfice, au profit de l’organisme Anges du bal, se tiendra le jeudi 4 avril, dès 18 h, chez Boulevard Lexus de la rue du Marais à Québec. La soirée, animée par Joanne Boivin, animatrice de l’émission Plus de hits au travail à M-FM 102,9, promet d’être visuelle, sensorielle et auditive avec son cocktail dînatoire et son encan silencieux. En 2016, Anges du bal s’est donné pour mission d’aider les jeunes étudiantes de 5e secondaire des milieux défavorisés de la grande région de Québec en leur fournissant gratuitement la tenue complète pour leur soirée de bal de fin d’études. Les profits engendrés par la soirée serviront à financer cette journée mémorable. Achats de billets sur lepointdevente.com ou au 581 984-0685.

Grace de Monaco : une princesse à Québec

Photo courtoisie

Permettez-moi de revenir plus amplement sur l’exposition en cours (jusqu’au 2 avril) dans le grand hall du Fairmont Le Château Frontenac. L’année 2019 marque le 50e anniversaire de la visite historique de Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) la princesse Grace de Monaco au Carnaval de Québec en 1969. Pour souligner l’occasion, le Château Frontenac, en collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec, le Palais princier de Monaco et le consulat général de Monaco à Montréal, a mis sur pied cette exposition gratuite pour rendre hommage à la princesse et rappeler son passage au Château. Un espace dans le hall de l’hôtel est également mis à la disposition des visiteurs pour qu’ils se prennent en photo à la manière de la princesse Grace, c’est-à-dire sur un fauteuil rappelant celui utilisé par la princesse lors du Bal de la régence. Voici d’ailleurs en photo, les principaux artisans de cette magnifique exposition. De gauche à droite : Hervé Irien, secrétaire général de la Commission des objets d’art de S.A.S. le prince de Monaco, administration des biens du Palais princier de Monaco ; Dre Diane Vachon, consule générale honoraire de Monaco à Montréal ; Urbain « Bill » Johnson, vice-président du Carnaval de Québec 1969 et ayant eu l’honneur de danser avec S.A.S. la princesse Grace de Monaco lors du bal, et Ken Hall, directeur général du Fairmont Le Château Frontenac.

Une transaction de 85 M$

Photo courtoisie

Comme le rapportait mon collègue Pierre Couture dans Le Journal d’hier, les concessions BMW de Québec et de Lévis ont changé de main récemment dans une transaction qui dépasse les 85 millions $. Un groupe d’actionnaires mené par l’homme d’affaires montréalais Gad Bitton est devenu propriétaire des deux enseignes BMW de la région de Québec (rue Étienne-Dubreuil à Québec, et rue Louis-H.-Lafontaine, à Lévis). Âgé de 73 ans, Bertrand Roberge avait manifesté depuis quelques années son désir de vendre ses deux concessions BMW. Vice-président et directeur général depuis février 2017, Jean-François Tremblay demeure à la direction des opérations, lui qui cumule 30 ans d’expérience comme gestionnaire, dont 15 années au sein de la prestigieuse bannière. Sur la photo de gauche à droite : Jean-François Tremblay, Gad Bitton et Bertrand Roberge, président honoraire.

Il s’en souvient fort bien

Photo courtoisie

Urbain « Bill » Johnson, vice-président du Carnaval de Québec en 1969, se souvient fort bien de cette fameuse soirée de février lors du Bal de la régence dans la salle de bal du Château Frontenac. C’est Bill qui avait eu l’honneur d’ouvrir la danse avec S.A.S. la princesse Grace de Monaco. 50 ans plus tard, Bill, âgé de 88 ans, retraité de l’Industrielle Alliance (IA) est encore très actif. Il est entre autres membre du club de golf Royal Québec depuis 50 ans. L’autre homme aux côtés de la princesse Grace (sur l’autre photo) est Michel Pasquin qui fut consul général honoraire de la Principauté de Monaco à Montréal de 1962 à 2002. Il est décédé en 2014 à l’âge de 85 ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Savard (photo) a joué 12 saisons dans la LNH (Boston, Buffalo, Québec), dépisteur professionnel avec les Devils (NJ), 66 ans... Maxime Dufour-Lapointe, retraitée du ski acrobatique (bosses), l’aînée des trois sœurs, 30 ans... Vladimir Guerrero, avec les Expos de 1996 à 2003, 44 ans... Anik Bissonnette, danseuse étoile québécoise avec les Grands ballets canadiens (1990-2007), 57 ans... Chris Nilan, avec le Canadien de 1979 à 1988 et en 1992, 61 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 février 2018. Reg E. Cathey (photo), 59 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles dans House of Cards... 2015. Yvan Laroche, 67 ans, époux de Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic... 2015. Claude Ruel, 76 ans, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal... 2015. Tony Mignacca, 56 ans, président et chef de la direction de la chaîne de magasins SAIL Plein Air.