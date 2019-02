Les mots assassins d’une rupture amoureuse

Depuis les six derniers mois, j’ai perdu 5 kilos, ma face se ride plus qu’avant, et on dirait que mon dos se voûte. J’ai 45 ans et j’en parais 10 de plus. Pourquoi ? Parce que mon chum des 15 dernières années ma quittée, pour ne pas dire dompée, fin juillet dernier, quand le soleil brillait encore dans le ciel du Québec, pendant ce qui m’avait semblé le plus bel été depuis longtemps.

Sans avertissement, puisqu’on rentrait d’un super voyage dans le sud avec nos deux enfants de 8 et 10 ans, mon conjoint m’a annoncé, trois jours après notre retour, qu’il me quittait parce qu’il avait fini par se rendre compte qu’il m’aimait beaucoup, mais pas assez pour continuer la route avec moi. Ce voyage de rêve, il disait l’avoir organisé pour vérifier s’il y avait une chance pour qu’il modifie une décision prise avant notre départ, à la suite d’une série de rencontres avec un psy qu’il avait consulté sur mes conseils, en principe pour une éventuelle réorientation de carrière.

Je n’ai pas de mots pour décrire la peine que j’ai. Ainsi, même s’il le nie depuis, je suis devenue le bouc émissaire d’un mal-être qui le rongeait depuis un an et qu’il attribuait plutôt à un ras-le-bol de son job. Non seulement il n’a pas quitté son emploi, mais il a eu une promotion dernièrement. Il ne vibre plus pour moi, comme il dit, mais il vibre plus fort pour son travail. Quel coup dans mon plexus solaire !

Chaque fois qu’il venait chercher ou ramener les enfants pour sa semaine de garde, le cœur me fendait et je me mettais à pleurer. Alors, il se dépêchait de fuir avec eux alors que j’aurais tant aimé qu’il me prenne dans ses bras pour me consoler. Cette souffrance est épouvantable à vivre et elle empire quand nos enfants sont avec lui. Sans parler de la bombe qu’ils m’ont lancée en rentrant un dimanche de fin décembre par les mots « Papa a une nouvelle blonde qui est très jolie et très gentille ! » Désormais, j’aurais envie de lui arracher les yeux quand il vient chercher les garçons.

Ainsi, je suis définitivement out de la vie de l’homme que j’aime. L’espoir que je nourrissais de le voir revenir à la maison, il serait plus que temps de l’enterrer, comme me l’a si bien dit ma mère tout à l’heure. Heureusement, il me reste encore mes enfants et mon travail pour me tenir debout, sinon je crois que je sombrerais dans la plus profonde dépression.

Mes amies et ma famille me supplient de passer enfin à autre chose, mais j’en suis incapable. Est-ce que ça existe « une période normale » pour arriver au bout d’une peine d’amour ? Je déteste cette fille qui est venue me le voler, et je ne m’aime pas comme ça. Qu’est-ce que j’ai pu faire de mal pour qu’il cesse d’un coup de m’aimer ? J’ai besoin d’aide pour passer au travers.

Cœur en miettes

Oui, vous avez besoin d’aide. Et ça me surprend même que vous n’ayez pas suivi le conseil que vous-même aviez donné à votre conjoint, jadis, soit celui de consulter un(e) professionnel(le). Il n’y a pas de temps normal pour guérir d’une peine d’amour. Ça se vit plus ou moins comme un processus de deuil et toutes les étapes doivent être consciencieusement traversées pour que ça donne un résultat.

Après le choc de l’annonce, vous êtes entrée dans la période de déni, de là vos espoirs de le voir revenir. Puis est venue la colère quand une tierce personne est entrée dans le décor. Pour finir, la culpabilité, qui me semble vous effleurer en fin de lettre. Ce qui vous arrive est normal et les six mois écoulés constituent un gage de votre marche vers une renaissance. Courage, le mieux pointera son nez si vous vous en donnez les moyens.