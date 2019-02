Le muffaletta est un sandwich pressé à l’italienne qui contient habituellement beaucoup (vraiment beaucoup !) de charcuteries superposées dans un grand pain à partager. Ma version est plus raisonnable en charcuteries, et j’ajoute de la roquette, des cœurs d’artichauts et des poivrons rouges marinés, pour qu’il soit tout aussi satisfaisant. Qui seront les 5 heureux collègues avec qui vous partagerez ce sandwich ?

Portions: 6

Préparation: 15 minutes

Ingrédients

Focaccia - 1 de 450 g (1 lb)

Pesto - 60 ml (1/4 tasse)

Gros bocconcinis - 1 contenant de 200 g (7 oz)

Poivre

Prosciutto - 5 tranches (60 g / 2 oz)

Roquette - 500 ml (2 tasses)

Cœurs d’artichauts - 125 ml (1/2 tasse)

Poivrons rouges grillés marinés - 125 ml (1/2 tasse)