Le dulce de leche, aussi appelé « confiture de lait », est un mélange de lait et de sucre qu’on laisse mijoter longuement pour obtenir un caramel doré, riche et onctueux. Choisissez un dulce de leche dont la liste d’ingrédients est la plus courte possible. Vous pouvez aussi remplacer le dulce de leche par du caramel à tartiner.