OSLO: projet immobilier distinctif au cœur de Saint-Romuald

LOGISCO construit actuellement un immeuble à vocation mixte qui en séduira plusieurs. Il comprend des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et cinq étages d’appartements à louer haut de gamme.

Des appartements à louer d’inspiration scandinave

Des modèles pour tous les goûts

Bien situé, sur la rue Courchevel, au cœur du Carrefour Saint-Romuald à Lévis et tout près des ponts, l’immeuble comporte 70 unités résidentielles de grandeur 2½, 3½ et 4½, en plus des locaux commerciaux à louer situés au rez-de-chaussée. Parmi ces appartements, nous retrouvons des chalets urbains et des maisons de ville sur deux niveaux, ainsi que des penthouses. L’ajout d’un foyer au gaz à l’intérieur de ces trois types d’unités créera une ambiance chaleureuse, pour le plus grand confort de la clientèle. Tous les services et commerces les plus prisés sont à proximité.

Un design d’inspiration scandinave

Configurés par la technologue en architecture et designer Véronique Ross, ces appartements à louer allient confort et douceur. Ces unités locatives se démarquent par leur style épuré, leur fonctionnalité et leurs lignes droites intemporelles. On y prône l’utilisation de matières brutes telles que le bois et le béton ainsi que des couleurs pâles pour un décor chaleureux et lumineux d’influence scandinave. Certains appartements offriront également une vue exceptionnelle sur les ponts.

Une formule «tout inclus»

La formule «tout inclus» du projet rassemble en un seul prix mensuel: le loyer, le chauffage, l’électricité, l’eau chaude, l’air climatisé, un stationnement intérieur et le gaz pour alimenter le foyer lorsque requis.

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UN APPARTEMENT À LOUER SUR LA RIVE-SUD DE QUÉBEC? Contactez LOGISCO et planifiez une visite!

Un bureau de location accueille déjà les intéressés pour répondre à leurs questions et présenter les plans. Deux modèles de cuisine et de salle de bain sont en démonstration et permettent de bien visualiser les possibilités offertes et la richesse des matériaux proposés.

Ouverture prochaine d’un appartement modèle!

Dès le 15 février, il sera aussi possible de visiter un logement modèle dans le bâtiment en construction pour avoir un parfait aperçu du mode de vie suggéré.

L’ouverture officielle de l’OSLO se fera dès le 1er juin 2019. Pour plus de détails, consultez le LOGISCO.com.