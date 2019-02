Trois morts dans un incendie à Longueuil

Agence QMI

Un important incendie s’est déclaré samedi matin à Longueuil faisant au moins trois morts.

Selon les services d'urgences, environ 14 personnes ont été transportées vers l’hôpital, pour la plupart pour des blessures mineures.

Parmi elles, trois personnes ont perdu la vie, après avoir été transportées dans un état jugé grave. Elles se trouvaient au dernier étage du bâtiment, où les pompiers les ont retrouvées inconsciente.

Vers 1 h du matin, les pompiers sont appelés à intervenir au 240/246 rue Toulouse, proche de la rue Plessis, dans un immeuble de 16 appartements.

À leur arrivée, des flammes et de la fumée sortaient du premier étage du bâtiment. Le feu s'est rapidement propagé aux étages supérieurs. L’alerte générale a alors été donnée.

Le froid et les forts vents ont rendu le combat contre le feu difficile, qui n’était toujours pas fini vers 6 h du matin.

Plus de 80 pompiers sont sur le terrain pour endiguer l’incendie.

L'identité des victimes n'est pas connue.

L’origine du feu demeure inconnue.