Seulement quatre ingrédients (ou trois si on se dit que le poivre, ça ne compte pas !). Pendant la cuisson du poulet, dressez la table avec une jolie nappe, allumez une chandelle et préparez la salade de fenouil. Avec une baguette de pain et une bonne bouteille de vin, votre soirée est sur les rails, promis !

Portions: 4 | Préparation: 10 minutes | Cuisson: 32 minutes

Ingrédients

Hauts de cuisse de poulet désossés, sans la peau - 8 (environ 675 g / 1 1/2 lb)

Tranches minces de prosciutto - 8 (environ 125 g / 1/4 lb)

Poivre

Sauce chili thaïe sucrée - 60 ml (1/4 tasse)