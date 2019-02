Quatre coachs, quatre points de vue

Ami intime de Marc Dupré, Alex Nevsky s’est dit rassuré de voir le chanteur retourner à l’émission, d’autant plus qu’il se sent davantage en confiance à l’aube de cette nouvelle saison.

« L’an dernier, j’étais avec trois inconnus très connus. Mais cette année, je retrouve mon ami. L’ambiance sur le plateau est très joyeuse. Tout a été optimisé pour que les tournages aillent plus vite. On passe plus de temps entre nous, on est moins fatigués à la fin de la journée. Ça a beaucoup changé l’énergie. »

Sa seule ombre au tableau? Le nouveau bouton de blocage. « C’est une source de conflits, parce que tu peux créer beaucoup de colère et de tristesse chez le coach que tu bloques. Quand tu as un gros coup de cœur et que, finalement, tu n’as aucune chance qu’il vienne dans ton équipe, c’est très frustrant. »

L’un de ses défis de Nevsky pour cette saison est d’avoir une plus grande ouverture. « Je veux me déjouer moi-même en passant outre mes goûts personnels pour aller voir plus loin. Je vais essayer d’avoir une équipe un peu plus large, même si j’ai quand même des goûts précis. J’aime beaucoup le style auteur-compositeur-interprète. C’est ce qui m’intéresse le plus, même si chaque artiste qui vient aux auditions à l’aveugle me surprend par son courage, parce que je ne le ferais pas. »

Marc dupré

Après une absence d’une seule saison, Marc Dupré a rapidement retrouvé ses habitudes.

« Je me suis surtout ennuyé des frissons que ça me procure, parce qu’à travers chacun des candidats, je me revois à mes débuts. Quand tu as une carrière et que tu roules ta bosse, tu n’as plus les sentiments du début. »

Son retour s’accompagne d’un nouvel état d’esprit. « J’ai décidé de ne faire aucun compromis sur ce que j’aime et ce qui me fait plaisir. Je n’écoute pas les gens, je prends mes décisions tout seul. Il faut que je donne le meilleur de moi-même aux gens avec lesquels je travaille et, pour cela, il faut que je sois moi-même totalement convaincu. »

Par le passé, Marc Dupré s’est souvent beaucoup impliqué dans la carrière de ses poulains.

« Je vis beaucoup dans le moment présent, et je ne veux rien imposer à personne. Je suis quelqu’un qui aime être entouré des candidats et faire le plus de choses avec eux. Mais je ne fais pas de fausses promesses. Je donne tout durant l’émission et s’il y a un avenir en commun, ce sera du bonus. »