Québec demande, Ottawa dit non

Puis vient la réponse. Non. Non. Et encore non. À l’occasion, Ottawa fait semblant d’hésiter. Mais sur le fond des choses, le gouvernement fédéral a tranché depuis longtemps : c’est lui le vrai gouvernement, et les provinces ne sont que des administrations secondaires, qui ne doivent pas se croire plus importantes qu’elles ne le sont. C’est Ottawa qui fixe les grandes orientations pour le Canada, et chaque province les aménage ensuite à sa façon.