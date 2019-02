Rappel de poulet de marque sans nom

La marque sans nom rappelle tous ses produits de poulets crus et surgelés, en raison des risques sur la santé de la consommation de ces produits.

Dans un communiqué, l’entreprise Loblaw, qui commercialise la marque, a aussi indiqué ne plus vouloir commercialiser ces produits pour se concentrer sur les produits au poulet cuit.

L’entreprise rappelle donc volontairement tous les produits de pépites de poulet en boîtes de 907 g, 2,0 kg et 3,0 kg, de lanières de poulet en boîtes de 907 g et 2,0 kg, de burgers de poulet boîtes de 1,0 kg, 2,0 kg et 3,0 kg et de frites de poulet 10 $ en sacs de 1,8 kg vendus avant le 8 février 2019.

Ces produits ont été vendus dans les magasins Club Entrepôt, Maxi, Maxi & Cie, Presto, Provigo, Provigo Le Marché, AXEP et Intermarché du Québec.

Le risque de mauvaises manipulations et de mauvaises cuissons du poulet cru peut exposer les consommateurs à la salmonelle, qui cause des diarrhées et des nausées.

Les clients peuvent retourner ces produits au comptoir de service à la clientèle de n'importe quel magasin offrant des produits sans nom pour obtenir un remboursement complet.