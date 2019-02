Se faire dire non

Il a déjà été plus aisé de dire non au Québec, doit-on murmurer à Ottawa.

Je vous entends me rétorquer : « Ben alors... plutôt facile de dire non ! »

Seuls le scandale des commandites et la commission Gomerey, par lequel les manigances sournoises du camp du non de 1995 furent démontrées et décortiquées, auront donné un certain regain au souverainisme. De façon bien temporaire.