Toutes les nuances de l’amour

Cette semaine, ce sera la fête des amoureux. La télé, comme dans la vie, donne vie à toutes sortes d’histoires d’amour. Voici quelques couples qui s’affichent avec leurs hauts et leurs bas.

Jacqueline et Samuel

Aimer au temps de la retraite

Ils en ont traversé des doutes, des déceptions, des trahisons. Jacqueline a (trop) souvent pardonné à Samuel. Elle a acquis son indépendance. Et malgré des séparations, ils ont décidé de refaire vie commune. Mais à condition d’y consacrer du temps, ce que le patriarche workaholic n’a jamais fait. Maintenant qu’il est en « semi » retraite, il a beaucoup encore à apprendre.

Sophie et Charles

L’amour qui répare

Un beau hasard teinté de douleur a permis à ce couple de se rencontrer. Sophie vivait un deuil et Charles était au bord du gouffre. Il y a quelque chose de beau qui s’est installé entre ces deux êtres vulnérables. Chose certaine ils se font du bien. Charles arrive même à puiser au fin fond de son mal-être grâce aux conversations introspectives qu’il a avec Sophie.

Ludovick et Anne

Premiers amours

Un premier amour a quelque chose d’intrigant. C’est souvent inquiétant pour le père d’une jeune fille. Anne est rangée. Ludovick, un jeune bum qu’on tente d’encadrer. Pour l’instant, Ludo semble emprunter le bon chemin et Anne a des papillons à chaque texto. Mais leur relation semble encore fragile et papa demeure sur ses gardes.

L’heure bleue

Anne-Sophie et Hubert

L’amour sacrifié

Preuve que le monde est petit. Anne-Sophie a craqué pour... le père de celui qui a frappé mortellement son fils. Bien que cette fréquentation ait commencé tout en douceur, cette découverte, et les accusations qui ont suivi, l’ont transformée en douleur. Un beau couple équilibré qui a dû malheureusement mettre ses sentiments de côté, à contrecœur.

Roxanne et Jules

Aimer avec tout

Ça fait déjà un moment que le couple se fréquente. Ils sont si mignons. Jules est asperger, ce qui occasionne parfois des tensions dans son couple. Et Roxanne s’amuse parfois à le déstabiliser. Jules aime la routine et les choses organisées. Roxanne est vive et spontanée. En s’acceptant comme ils sont, ils arrivent à faire leur bout de chemin.

Lâcher prise

Simon et Valérie

L’amour patient

Ces deux-là nous en font voir de toutes les couleurs. Leur première rencontre a provoqué moult péripéties dans la vie de Valérie. En fait, elle a été le point de départ d’une crise existentielle, puis d’une nouvelle vie. À ce moment, ils étaient loin de se douter que ce serait le coup de foudre. S’ils ont longtemps résisté, maintenant que Simon est en voie de divorcer, la voie est libre pour laisser leur attirance mutuelle éclater au grand jour.

Kevin et Eric

Sortir de la zone de confort

Eric est le plus cartésien des deux. Kevin, c’est le spontané. Ils se complètent et partagent les mêmes valeurs familiales. D’ailleurs, ils caressent le projet de faire appel à une mère porteuse. Valérie, l’ex de Simon et maman de leur garçon, pourrait être dans le coup !

Les pays d’en haut

Donalda et Séraphin

L’amour imposé

Couple mythique, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Pourtant Donalda, tout en restant forte, reste fière aux côtés d’un homme qui ne la ménage pas. Avec le temps, Séraphin est devenu moins tranchant, mais il est clair qu’il n’aura jamais l’étoffe d’Alexis.

Caroline et Jos

L’union fait la force

Caroline est une femme de tête qui sait ce qu’elle veut. Jos aime terriblement sa femme et c’est ce qui lui donne la force de se battre pour ses convictions et les rêves qu’elle caresse. Dans le couple, c’est elle qui porte les culottes, mais avec lui, ils se font entendre.

Alexis et Aurélie

La candeur des débuts

Aurélie est une jeune femme romantique qui vient de débarquer à Sainte-Adèle. Elle a tout ce qu’il faut pour faire craquer le bel Alexis, qui n’avait plus beaucoup de goût à la vie à un certain moment. Souhaitons-leur un peu de paix.

Cheval-Serpent

Dorice et Dominique

Le couple de tête

Deux femmes fortes. La première est une femme d’affaires en vue. La seconde une intellectuelle de premier plan. Elles sont ensemble depuis longtemps, ont eu une magnifique fille. Le père partage leur vie sans divulguer tous les secrets. Le hic, c’est qu’elles ne sont plus tout à fait à la même place. Dominique aspire à du temps calme et de qualité avec sa douce alors que Dorice carbure aux nouveaux défis. Et un défi de taille s’offre à elle.

Unité 9

Josée et Marco

Le couple complice

On les voyait venir. Et on l’espérait. Marco a toujours été admiratif du travail de Josée. En devenant chef de la sécurité, cela lui a permis de s’épanouir. Josée avait depuis longtemps un œil sur Marco. Voisins, collègues et maintenant amoureux qui partagent les mêmes convictions.

5e rang

Joe et Sam

Le vieux couple

Souvent attablés au restaurant du coin, ces comparses carburent aux potins locaux. Ensemble depuis des lustres, ils ont sans doute été le premier couple gai à s’afficher au village. Depuis, ils ont leur nez partout et se plaisent à semer la pagaille.

Une autre histoire

Naëlle et Simon

Les défis amoureux

Ils étaient encore bien jeunes quand ils ont eu leur premier enfant. Ils en ont aujourd’hui 2. Malgré les écarts et les rêveries de Simon, Naëlle garde le phare et s’assure que la famille, tout comme son couple, sont bien solides. Gare à celles qui la feraient douter.

Vincent et Maryse

L’amour mystérieux

C’est un drôle de couple. Un amour qui pourrait être plus une histoire de couchette qu’une cohabitation. D’ailleurs, Maryse, patronne de Vincent, l’a envoyé superviser un nouveau salon funéraire... loin d’elle. Est-ce parce qu’elle a toujours eu un doute sur les intentions de Vincent ? Chose certaine, il semble mener une double vie.

Victor Lessard

Nadja et Victor

L’amour qui dérange

Victor Lessard ne s’est pas fait que des amis dans le milieu policier. Si certains s’affairent à salir sa réputation, d’autres, comme Nadja, voient un homme vulnérable. Mais on s’efforce de faire obstacle à ce couple. Victor lui-même a des troubles d’attachement. Elle est pourtant une bonne influence.

Léo

Léo et Cindy

L’apprentissage de l’amour

Léo était plutôt du genre macho autosuffisant. La vie de couple, rangée, il n’en avait rien à cirer. Jusqu’à ce que son ami Chabot le convainque du contraire et qu’il croise le regard de Cindy, la comptable de la shop. Ici, c’est l’amour, avec toutes ses maladresses et sa bonne volonté, entre un gars qui vient de loin et une fille encore heurtée.

En tout cas

Sophie et Fred

La solidarité amoureuse

En voici deux assez craquants. Fred est un bon gars, plein de projet, toujours prêt à encourager sa douce. Sophie est une intense qui aime voir grand. Ensemble, ils vivent leurs expériences pour parfaire leur relation. En plus, ils sont tellement trendy !

L’Échappée

Bruno et Brigitte

Les dessous de l’amour

Brigitte en a vu de toutes les couleurs côté cœur. Le retour de Bruno à Sainte-Alice ne devait qu’être temporaire. Mais en retrouvant Brigitte, il est resté. Aujourd’hui, son fils l’inquiète et fragilise leur relation, faisant ressortir des côtés sombres de l’ex-athlète. Colérique, est-il le meilleur des prétendants pour Brigitte, dont les relations avec les hommes ne sont pas simples ?

Xavier et Jade

Amour de jeunesse

En peu de temps, ce jeune couple a surmonté de grandes épreuves. Ils se sont soutenus. Ils forment aujourd’hui une petite cellule familiale forte, mais qui ne cesse d’être ébranlée. Récemment touchée par la maladie, Jade a perdu pied alors que Xavier ne demandait qu’à aider. L’amour, c’est pour le meilleur comme pour le pire.