Un cerf-volant dans le ciel

Il a gagné puis perdu sa vie au moins 20 fois aux courses de chevaux. Il a donc eu beaucoup ou peu d’amis. La communauté des athlètes lui est toutefois demeurée fidèle. Serge Savard et autres grands de l’époque s’occupaient de Ti-Guy. Ils le savaient bon et généreux.

Fébrile, accueillant, rebondissant et entouré de TOUT le monde. Journalistes, acteurs (trices), chanteurs (euses), gens d’affaires puissants, mafia, motards... Tous réunis dans une paix relative, circulant le plus proche que possible du ring, comme des petits cerfs-volants.