Un rôle plein d’émotions pour Jean-Nicolas Verreault

Jean-Nicolas Verreault a joué des scènes chargées en émotion et en intensité dans le téléroman L’Échappée. Il a puisé dans sa relation avec ses trois filles et son quotidien pour se glisser dans la peau de Jacques Rolland.

Le comédien interprète un père homosexuel qui essaie de se rapprocher de sa fille, Joëlle, qu’il a abandonnée et qui séjourne au centre jeunesse situé dans la municipalité fictive de Sainte-Alice-de-Rimouski.

« C’est un homme qui a été évincé par la mère et qui n’a pas voulu cette situation. Il aime vraiment sa fille. Il revient comme une espèce de Don Quichotte et il veut faire les bonnes choses pour elle », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Jean-Nicolas Verreault a choisi d’aller dans la vérité et la vulnérabilité pour interpréter ce personnage.

« J’ai beaucoup été à l’écoute de ce qui se passe dans ma famille et dans ma relation avec mes filles. Je ne suis pas un père qui est absent, mais c’est quelque chose qui arrive à l’occasion. Je vis des choses avec mes filles et il était important pour moi de me mettre dans cet état de vérité et de vulnérabilité. Je ne voulais pas placer et plaquer des affaires », a-t-il révélé.

L’homosexualité de Jacques Rolland est connue, mais aucunement exploitée ou exposée dans le téléroman écrit par Michelle Allen.

« On n’est pas là-dedans. On est vraiment dans la relation père-fille », a fait remarquer le comédien.

Belle connexion

Jean-Nicolas Verreault devait, à l’origine, être dans une ou deux scènes et dans un seul épisode. Le rôle a pris un peu plus d’importance et sa présence a été requise pour cinq épisodes de la saison 2018-2019.

« François Bégin, un des réalisateurs de cette série, me voyait dans ce rôle et il m’a contacté pour ce rôle. C’est un gars que j’aime beaucoup et ça faisait longtemps qu’on avait travaillé ensemble. Le personnage de Jacques Rolland semblait être intéressant et ça me tentait », a-t-il mentionné.

Le comédien a réussi à établir une belle connexion avec la comédienne Laurie Babin, même s’ils n’étaient pas souvent présents ensemble sur le plateau de tournage.

« Je suis tombé sur une petite fille extraordinaire d’une grande fragilité et qui est dans la vérité. Je pense qu’elle s’est sentie en confiance en voyant que je m’ouvrais beaucoup et elle s’est ouverte à son tour », a-t-il relaté.

La jeune comédienne qu’il ne connaissait pas n’a pas essayé des choses afin de l’impressionner.

« On n’était pas dans le fla-fla. J’aurais pu me buter à une jeune actrice qui est dans l’apparence et qui aurait essayé de faire des affaires, mais ce n’est pas ce qui est arrivé. Ce qui est difficile, c’est accepter de plonger dans la vérité, parce que ça te ramène à toi, à ta vie, et à des situations de vie que tu as vécues », a-t-il précisé.

Les scènes, pour cette raison, ont été chargées en émotions.

« Chaque fois que je débarquais sur le plateau, pour une scène ou deux, j’avais l’impression de jouer des pans de vie, de relations que j’ai avec mes filles. Chaque scène était un condensé intense de bien des affaires. C’étaient des moments de vérité et de grande intensité », a-t-il confié.

En attente

Jean-Nicolas Verreault ne sait pas beaucoup de choses concernant ses présences futures dans L’Échappée pour la prochaine saison. Il est tout à fait conscient que le destin de Jacques Rolland est lié à ce qui va arriver au personnage de Joëlle Leroux.

« Il y a plein de bouleversements qui s’en viennent. Sa relation avec son père devient de plus en plus importante pour elle », a-t-il dit, faisant référence à la dernière ligne droite de la saison.

Le comédien, qu’on a aussi vu, cette saison, dans les fictions La malédiction de Jonathan Plourde, File d’attente et la série jeunesse Jérémie, est présentement en attente de confirmations concernant ses prochains tournages.

L’Échappée est diffusé les lundis à 20 h à TVA.