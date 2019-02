18 plaques personnalisées qui sont loufoques et originales

Depuis le 27 juillet 2018, la SAAQ offre la possibilité de se procurer une plaque d’immatriculation personnalisée. Certains Québécois qui s’en sont procuré ont fait preuve d’imagination lorsqu’est venu le temps d’inscrire la combinaison de lettres et de chiffres.

À LIRE AUSSI: Les 15 plaques personnalisées plus rigolotes qu’on a vues

À LIRE AUSSI: La SAAQ accepte cette plaque personalisée au goût discutable

GOGOBOY

Ce propriétaire de Ford F-150 tenait à ce que les usagers de la route connaissent son passe-temps favori.

THINKBIG

Si Elvis Gratton avait une plaque personnalisée...

CALICE

L’histoire ne dit pas si l’auto appartient à un curé.

DRVAGIN

On aimerait voir son diplôme...

DECOLLE

Si par malheur vous le suiviez de trop près, vous savez maintenant quoi faire... À moins que ce soit un passionné d’aviation.

WAZZAAA

Célèbre réplique du film Scary Movie...

SNDNUDS

Ne lui en envoyez pas, svp...

FLASH

Quand Flash McQueen est ton idole.

BURNS

Charles Montgomery ou Pat?

JGAZPU

Fier de ne plus faire le plein d’essence!

EATLES

Quand la plaque d’immatriculation ne peut accueillir que sept caractères, mais que tu es un inconditionnel du Fab Four... tu rajoutes une lettre à côté sur le hayon.

BEAUPET

Comment une flatulence peut-elle être belle?

SAMGOSS

À quand les plaques SAMPIKK et SAMGRAT?

ZIGZAG

En 2018, on a eu le privilège d’obtenir une plaque personnalisée au Québec. Et au Canada, on a assisté à la légalisation du cannabis. Tout est réuni sur cette plaque.

BRAZERS

Il manque un Z pour que ce soit XXX.

MICHOU

Serait-ce l’épouse de Jean Charest?

JAQLINE

Caroline G. Murphy

Serait-ce le personnage de Serge Thériault dans La Petite Vie qui se trouve au volant?