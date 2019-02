23 personnes qui n'en reviennent pas de la perfection de Laurent Duvernay-Tardif à «Tout le monde en parle»

Le footballeur et homme parfait Laurent Duvernay-Tardif était sur le plateau de «Tout le monde en parle», dimanche, pour parler de toutes les raisons pour lesquelles on l’aime et bien évidemment, il a charmé la twittosphère.

Celui qui est aussi doctorant en médecine, collectionneur d’art et militant pour la persévérance scolaire et la pratique d’activités physiques auprès des jeunes est venu prouver à tous que malgré une vilaine fracture au péroné, il pouvait encore être parfait.

Voici pour le prouver les réactions de 21 internautes, incluant les animateurs de l’émission et l’auteure de ses lignes, qui sont tombées sous son charme:

Laurent Duvernay-Tardif représente un sacré beau modèle pour notre jeunesse! #tlmep — Nadia Gosselin (@NadiaGosselin) February 11, 2019

Je ne pense pas que Laurent Duvernay-Tardif existe pour vrai.#TLMEP — Caroline G. Murphy (@caroline_gm) February 11, 2019

Quel gars fascinant, admirable, sympathique... et humble! Bravo pour l’entrevue « sans langue de bois » et merci de nous inspirer ainsi, @LaurentDTardif ! #TLMEP https://t.co/7At9TQjqsV — Angélique Martel (@AngeliqueMarte2) February 11, 2019

@guyalepage . Laurent - Duvernay - Tardif, m’écœure tellement, il est parfait et il a toutes ( joueur NFL , Docteur, beau bonhomme, gentleman, un grand cœur, humble... j’arrête je suis déjà écœurée à énumérer les adjectifs qui n’en finissent pas ) 😉 #tlmep — Karim Rezali (@foot_sanslimite) February 11, 2019

Une seule chose à dire : Laurent Duvernay-Tardif comme premier ministre. Voilà. — Simon Nolet (@SimonNolet) February 11, 2019

Laurent Duvernay-Tardif est un être humain merveilleux! #TLMEP — MagalieL (@maglap) February 11, 2019

Je suis un fan fini de @LaurentDTardif #TLMEP — Eric Massue (@EMassue) February 11, 2019

Laurent Duvernay-Tardif... C'est le genre de gars qui m'énerve, tombe sur les nerfs, peux pas le sentir... Mais lui je l'admire solide, je peux même pas le jalouser en secret.#tlmep — 🅽 🅸 🆇 🆇 (@Nixx_OnThe_Roxx) February 11, 2019

Laurent Duvernay-Tardif c'est un vrai de vrai. Solide son entrevue à TLMEP! Inutile de vous répéter que j'adore cet homme! 👌👍 #tlmep — William Julien (@WillJulienSLB) February 11, 2019

J’ai cherché un défaut à @LaurentDTardif et j’ai trouvé : il ne trouve pas sa taille dans le prêt-à-porter. C’est pas mal tout. #tlmep — Guy A Lepage (@guyalepage) February 11, 2019

Les spectateurs de #tlmep qui commentent le passage de @LaurentDTardif à l'émission (et sa perfection). pic.twitter.com/hx9FeG2oHu — Marianne Phénix (@mphenix) February 11, 2019

J'adore Laurent Duvernay-Tardif. C'est clairement un real-life super-héros! #TLMEP — Val Lali (@ValLali) February 11, 2019

Laurent Duvernay-Tardif à TLMEP. 😍😍



Parce que je jouerais au docteur avec lui, ouf. 😏😏 — Valle_C_ (@Valle_C_) February 11, 2019