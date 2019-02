Aidez-moi à trouver mon âme sœur

J’hésitais à vous écrire, mais comme je viens de frapper un autre mur dans ma dernière relation amoureuse, je m’y résigne. Je suis un homme en début quarantaine. Il y a plusieurs mois, je fus frappé par la lettre d’une femme qui vous racontait sa difficulté à rencontrer un homme avec une libido aussi forte que la sienne. J’avais découpé cet article et je le relisais pour me remonter le moral de temps en temps.

Cette lectrice racontait ce que moi je vis, à savoir que dès qu’elle se laissait aller à demander plus de sexe que la normale, elle se faisait rabrouer par ses partenaires comme une vulgaire vicieuse. Comment veux-tu tisser un lien d’affection durable quand tu dois te taire sur tes véritables besoins, tes véritables pulsions ? Quand tu dois te résigner à faire semblant que t’en as assez quand c’est faux ?

C’est alors que tu prends d’autres moyens pour te satisfaire et que tu risques de passer pour un m..... c..... quand l’autre te voit te masturber. Tu le sais vite que ça ne marchera pas à long terme, mais tu espères que ta libido diminuera. Mais elle ne diminue pas. Et c’est à recommencer avec une autre ou avec plusieurs autres dans les périodes de solitude. Je passe alors pour un libertin, ce que je ne suis pas. Je suis juste un homme plus chaud que la moyenne qui voudrait tant rencontrer quelqu’un dans son genre.

Réalisez-vous que vous pourriez faire deux personnes heureuses en rompant avec votre principe de refuser de matcher les gens ? Mettez-nous en contact elle et moi. Je vous laisse mes coordonnées à cet effet en vous remerciant d’avance.

Un homme plein d’espoir

Je ne dérogerai pas de mon principe. Mais je vais vous faire à l’inverse, la même réponse qu’à elle : « Il existe une femme compatible quelque part, vous ne l’avez juste pas rencontrée. » La preuve c’est que vous existez. Je conçois que vos besoins sexuels rendent plus difficile votre recherche de partenaire, mais je reste convaincue que de vous afficher tel que vous êtes sur Réseau contact vous permettrait de rencontrer quelqu’un qui soit compatible. En passant, je ne vois pas en quoi le fait de vous masturber peut déranger votre compagne si ça vous sert à évacuer votre stress et calmer vos envies de copuler à répétition. Cela ne mérite-t-il pas d’abord une discussion claire avec la femme de votre vie ?