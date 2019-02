Au spa à deux ... il fait bon prendre soin de soi

Prendre soin de soi, de l’être cher et de son couple inspire parfois une escapade au spa, sous une neige à la fois romantique et vivifiante en ce mois de février. Voici cinq spas où vivre une expérience thermale, en amoureux.

Décrocher en pleine nature

Le Nordique spa Stoneham

Photo courtoisie, Ablson/ Nordique spa Stoneham

Au cœur d’une nature grandiose, dans une vallée au creux de laquelle coule la rivière Jacques-Cartier, est niché Le Nordique spa Stoneham, rouvert depuis le 21 décembre. Situé à seulement 25 minutes de Québec, il réunit tout ce qu’il faut pour décrocher du quotidien ; même le réseau cellulaire n’est pas disponible. Détente assurée ! Le site, dont la superficie a augmenté de 20 %, présente entre autres un espace de détente repensé, puis une salle de massage double additionnelle. Saunas finlandais, bains vapeur turcs de type hammam, douche multijets, cinq espaces de repos avec foyer au bois, bistro santé, bains-tourbillon extérieurs dont deux bassins d’eau chaude de 20 000 litres, une chute d’eau, un bassin d’eau froide, un espace de baignade hivernal dans la Jacques-Cartier, des planchers extérieurs chauffants... Que demander de plus ? Laissez-vous transporter par les huiles essentielles qui parfument les bassins pour apaiser votre esprit, favoriser la stimulation du système limbique et agrémenter l’air ambiant des lieux.

Photo courtoisie, Ablson/ Nordique spa Stoneham

► spastoneham.com

Relaxante nature

Sibéria Spa

Photo courtoisie, Dylan Stewart Page Sibéria Spa

Depuis maintenant 14 ans, le Sibéria Spa a pris racine dans la forêt au nord de Charlesbourg. On croit volontiers que cette oasis paisible a poussé en même temps que les arbres, en symbiose avec son environnement naturel parfait pour y alterner le chaud, le froid et le repos. Les aires de détente qui parsèment la forêt, le dôme sous lequel il est possible d’admirer les étoiles, les différents bassins chauds, le sauna sec, le sauna infrarouge, le bain vapeur, les bassins froids et la rivière, permettent de s’adonner à la thermothérapie. Le dimanche jusqu’à midi et les journées de congé scolaire, les enfants aussi peuvent vivre l’expérience. Un café santé aménagé dans une ancienne chapelle, une aire de repos où il est permis de chuchoter, une quinzaine de massages offerts par une équipe d’une soixantaine de massothérapeutes agréés bonifient cette journée en nature. Que ce soit pour un nettoyage énergétique, une détente musculaire profonde, un abandon total, le soulagement des tensions et douleurs chroniques ou pour toutes autres raisons, Sibéria Spa offre assurément le massage qui convient.

Photo courtoisie, Dylan Stewart Page Sibéria Spa

► siberiastationspa.com

Détente sur les berges

Strøm spa nordique du Vieux-Québec

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins Strom Spa

Au Bassin Brown, entre le fleuve Saint-Laurent et le cap Diamant, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec se déploie le long de la berge, pour offrir un lieu de détente hors du commun, offrant 32 000 pieds carrés de calme. Les découvertes y sont agréables, avec la piscine d’eau chaude « lazy river », le bain d’eau salée d’Epsom et la piscine infinie avec vue panoramique sur le fleuve, qui s’invitent dans un décor évoquant la nature par ses matériaux, puis ses lignes minimalistes et épurées qui épousent le site.

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins Strom Spa

Parmi les soins à absolument essayer, se démarquent le Strøm, un massage multisensoriel inspiré de l’expérience thermale combinant le chaud et le froid, puis des techniques traditionnelles, dont les galets. Il y a également le lit Zerobody qui unit la synergie de la flottaison, de la massothérapie et de la méditation. Sans oublier le bain flottant de sel d’Epsom, permettant de flotter sans effort, rappelant la mer Morte avec une salinité oscillant de 25 % à 27 %, pour une relaxation optimale.

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins Strom Spa

► stromspa.com

Relaxer à travers le temps

Spa Nordique Le Germain

Photo courtoisie, Spa Nordique Le Germain

Dans le paysage bucolique des champs agricoles, où vivent des vaches, des taureaux et des veaux Highland, le Spa Nordique Le Germain, à Baie-Saint-Paul, propose un circuit de thermothérapie extérieur maximisant votre bien-être. Au fil des bassins chauds et froids, du bain vapeur à l’eucalyptus, de la douche nordique, de la fontaine à neige pour se frictionner le corps, puis du sauna finlandais en bois avec vue panoramique, l’alternance du chaud et du froid crée le plus grand bien. L’eau aromatisée et la tisane pour s’hydrater, les salles de détente silencieuses zen et le jardin d’hiver où il est possible de chuchoter, les verres réutilisables plutôt que les bouteilles en plastique, l’essoreur à maillot de bain plutôt que les sacs de plastique, les peignoirs et les draps de bain prêtés sans frais, apportent une valeur ajoutée à ce moment privilégié au spa. En plus de l’expérience thermale, pourquoi ne pas vous offrir une séance de yoga, un massage à quatre mains, un soin zéro stress axé sur le dos ou un soin du visage, des pieds ou des mains ? Le spa faisant partie de l’Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix, il est même possible de prolonger le plaisir en y passant la nuit ou en s’offrant un bon repas.

► legermainhotels.com/fr/charlevoix/spa/

D'inspiration japonaise

Sento spa

Photo courtoisie, xdachez.com/Sento Spa

C’est dans la Villa Saint-Louis, une maison victorienne patrimoniale, ainsi que dans le jardin zen extérieur d’inspiration japonaise, que le Sento spa a créé un lieu de ressourcement. Que ce soit dans les divers bassins chauds et froids souvent intimes construits de matériaux naturels, sous le pavillon fabriqué sans vis (tenons et mortaises), dans le sauna conçu de façon traditionnelle, à l’intérieur du hammam aux vapeurs d’eucalyptus et de menthe, dans les différents espaces de relaxation, dont celui offrant les bienfaits de la chromothérapie, il fait bon prendre soin de soi. Mais ce qui distingue ce spa de Lévis est sans contredit sa caverne de sel, unique dans la région.

Photo courtoisie, xdachez.com/Sento Spa

L’atmosphère saline de cette pièce riche en ions négatifs en raison des particules de sel projetées dans l’air, vous transporte au large. En fait, 30 minutes passées dans cette caverne équivalent à une journée au bord de la mer. En plus de l’effet apaisant des ions négatifs, le sel permet de nettoyer et de purifier les voies respiratoires. Combinez à votre visite un massage facial japonais permettant au visage de rajeunir, ou un massage Amma aux effets à la fois ré-énergisants et calmants, puis un massage Tuina, qui a pour fonction d’équilibrer le chi, l’énergie vitale.

Photo courtoisie, xdachez.com/Sento Spa

► sentospa.com