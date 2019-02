Aujourd’hui, j’ai été surpris par un album de Lara Fabian!

La transition se poursuit cette année avec Papillon, un LP entonné dans la langue de Molière cette fois-ci... et une occasion en or pour redécouvrir la chanteuse.

LARA AND THE QUEENS !

Là où ça surprend, c’est dans la réalisation de l’œuvre (gracieuseté de Moh Denebi) et le choix des rythmiques, très « pop moderne », disons, qui pourraient plaire aux fans de Christine & The Queens. Également à noter : des inclinaisons disco (oui, oui !) sur Je suis à toi et Changer le jeu, par exemple.

Bien que le défi est généralement relevé pour M me Fabian, un certain « problème » de dosage – tout d’abord entendu sur Camouflage – demeure.

Si le précédent était le fameux « album de transition », on peut voir Papillon comme le « LP de l’amélioration ». La direction musicale actuelle de la chanteuse et son entourage se précise. Les pièces – déjà très potables – vivotent de moins en moins et on devine l’interprète – qui cosigne la majorité des textes, d’ailleurs – plus confortable derrière son micro.