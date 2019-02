Ce chalet de Saint-Ferréol-les-Neiges à vendre pour 385 000$ n’a rien de normal et est franchement surprenant

Si vous aimez les maisons atypiques à l’architecture qui étonne, cette demeure située à Saint-Ferréol-les-Neiges risque de vous faire de l’œil.

Actuellement affichée sur le marché à 385 000$, cette maison qui a de grosses vibes de chalet offre trois chambres à coucher, une salle de bain, une aire ouverte pour le salon, la salle à manger et la cuisine, ainsi qu’une grande pièce vitrée comme rez-de-chaussée.

Ce qui retient surtout l’attention de cette maison est sa forme très atypique, principalement en raison de l'extension en porte-à-faux et de la pointe très prononcée du toit.

Le design à l’intérieur rejoint le style minimaliste et scandinave qui est toujours à la mode, surtout pour ce genre de construction. Les grandes fenêtres permettent aussi à la lumière d’entrer très facilement et d’admirer le paysage avec le Mont-Saint-Anne à proximité.

Pour plus de détails et de photos de la propriété en vente, c’est ici.

