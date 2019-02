Cette chanteuse pro-Trump se déguise en mur pour les Grammys

Comme chaque année, la chanteuse de droite Joy Villa a choisi de se pointer aux Grammys vêtue d’une robe aux couleurs de ses positions politiques.

En 2017, elle était déguisée en énorme pancarte «MAKE AMERICA GREAT AGAIN».

Adriana M. Barraza/WENN.com

En 2018, elle avait un foetus sur sa robe.

Ivan Nikolov/WENN.com

Mais cette année, elle pousse le concept encore plus loin en se déguisant en mur.

AFP

Oui, en mur. Comme le mur que Donald Trump veut bâtir le long de la frontière mexico-américaine.

AFP

Avec des barbelés pis tout.

Sur le dos de la robe, on peut lire «BUILD THE WALL» dans la même écriture qu’un album classique de Pink Floyd. On vous laisse deviner lequel.

AFP

Le tout accompagné d’une belle sacoche inspirée de la casquette rouge présidentielle.

AFP

Après ça, on reproche à la gauche d’être lourde.